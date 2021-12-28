Юрист Трещев: Мошенников среди ведьм немало

По его словам, на сегодняшний день колдовство разрешено как развлечение и шоу-бизнес. 

За три года десятки лиц были привлечены к уголовной ответственности за мошенничества под видом колдовства, заявил юрист Александр Трещёв в пресс-центре НСН.

«Сейчас в большинстве стран мира это действие квалифицируется как мошенничество. Это разрешено как развлечение, шоу-бизнес. Людей наказывают административно, это происходит и у нас. За последние три года не менее десятков лиц были привлечены к уголовной ответственности. Есть ужасные случаи, когда вымогаются большие суммы денег», - заявил Трещев.

Магия и религия базируются на мифологии, заявила основатель ассоциации врачей и целителей АСМ, учредитель здравницы, создательница «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь в пресс-центре НСН ранее.

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