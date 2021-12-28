Магия и религия базируются на мифологии, заявила основатель ассоциации врачей и целителей АСМ, учредитель здравницы, создательница «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь в пресс-центре НСН.

«Магия отличается от вашей религии тем, что и там, и там мифология, только в магии никого не заставляют в это верить, а религия полезла уже везде», - отметила Полынь.

С ней не согласился богослов и философ, запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев.

«Колдун приказывает, верующий молится. В «Гарри Поттере» очень видна эта разница. В церкви мы говорим, что будем молиться, но это не от нас зависит», - отметил он.

Онователь ассоциации врачей и целителей АСМ, учредитель здравницы, создательница «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь в пресс-центре НСН рассказала, что выиграла суд против депутата Госдумы Виталия Милонова, но попросила только рубль.

