Ведьма поспорила с Кураевым о различиях магии и религии
Алена Полынь отметила, что в магии никто не заставляет людей верить во что-либо, а религия в этом смысле давит на людей.
Магия и религия базируются на мифологии, заявила основатель ассоциации врачей и целителей АСМ, учредитель здравницы, создательница «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь в пресс-центре НСН.
«Магия отличается от вашей религии тем, что и там, и там мифология, только в магии никого не заставляют в это верить, а религия полезла уже везде», - отметила Полынь.
С ней не согласился богослов и философ, запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев.
«Колдун приказывает, верующий молится. В «Гарри Поттере» очень видна эта разница. В церкви мы говорим, что будем молиться, но это не от нас зависит», - отметил он.
Онователь ассоциации врачей и целителей АСМ, учредитель здравницы, создательница «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь в пресс-центре НСН рассказала, что выиграла суд против депутата Госдумы Виталия Милонова, но попросила только рубль.
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