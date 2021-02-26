Юрист сообщила способ уволиться одним днем

Есть и другие основания – если работник увольняется по собственной инициативе в связи с зачислением в учебное заведение или выходом на пенсию, а также, если возникли серьезные проблемы со здоровье или есть медицинские противопоказания для продолжения работы.

Работник может покинуть компанию, не отрабатывая положенные две недели, если работодатель нарушает нормы трудового права, например, задерживает заработную плату или отказывает в ежегодном отпуске.

Подушка безопасности на случай увольнения есть у четверти россиян - 23%. Половина из них смогут прожить без работы полгода-год. Об этом говорится в исследовании специалистов Работы.ру и «Сбербанк страхования», которое было проведено в ноябре. В нем участвовали более 3 тысяч респондентов из всех регионов страны.

