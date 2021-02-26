Юрист сообщила способ уволиться одним днем
Трудовой кодекс России допускает увольнение одним днем, сообщает «Прайм» со ссылкой на ведущего юрисконсульта «КСК групп» Ирину Михееву.
По ее словам, это зависит от того, кто инициировал расторжение трудового договора и по какой причине. Основания для увольнения работника по инициативе работодателя одним днем касаются, прежде всего, случаев грубого нарушения со стороны работника, например, за прогул, разглашение служебной тайны.
Есть и другие основания – если работник увольняется по собственной инициативе в связи с зачислением в учебное заведение или выходом на пенсию, а также, если возникли серьезные проблемы со здоровье или есть медицинские противопоказания для продолжения работы.
Работник может покинуть компанию, не отрабатывая положенные две недели, если работодатель нарушает нормы трудового права, например, задерживает заработную плату или отказывает в ежегодном отпуске.
Подушка безопасности на случай увольнения есть у четверти россиян - 23%. Половина из них смогут прожить без работы полгода-год. Об этом говорится в исследовании специалистов Работы.ру и «Сбербанк страхования», которое было проведено в ноябре. В нем участвовали более 3 тысяч респондентов из всех регионов страны.
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