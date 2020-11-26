Выяснилось, сколько россиян имеют подушку безопасности на случай увольнения
Подушка безопасности на случай увольнения есть у четверти россиян - 23%. Половина из них смогут прожить без работы полгода-год. Об этом говорится в исследовании специалистов Работы.ру и «Сбербанк страхования», которое было проведено в ноябре. В нем участвовали более 3 тысяч респондентов из всех регионов страны.
Выяснилось также, что 10% респондентов располагают деньгами, которых хватит лишь на месяц, а 34% опрошенных - на 1-3 месяцев, еще 31% — до полугода, а у четверти сбережений хватит на год без работы.
Половина россиян призналась, что сталкивалась с увольнением в связи с сокращением численности штата сотрудников, банкротством или финансовыми сложностями на предприятии. Об этом заявили 52% опрошенных. С каждым пятым (20%) подобное происходило не единожды, передает РИА Новости.
Исследователи также узнали у участников опроса, как быстро они рассчитывают найти новую работу в случае потери нынешней. Большинство (60%) надеются сделать это в период до трех месяцев (из них 30% надеются, что на поиск работы уйдет не больше месяца).
Ранее в ноябре Министерство труда сообщило, что за текущий год заключило 85 тысяч социальных контрактов с малоимущими гражданами, перевыполнив план на 25%, передает Ura.ru. В ведомстве отметили, что самыми востребованными стали заявки на получение денег для «преодоления трудной жизненной ситуации» и «помощь в поиске работы».
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