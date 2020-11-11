Экономисты предостерегли россиян от увольнений в 2021 году

«Ситуация в экономике сейчас очень неоднозначная, но если есть предложение от работодателя, то почему бы и не поменять? Можно даже выиграть в зарплате. Сейчас в сфере услуг, где произошел отток трудовых мигрантов, обнаружилось огромное количество вакансий, которые работодатели никак не могут заполнить. Другой вопрос – какие условия они предлагают», - рассуждает Ракша.

Если человек хочет сейчас сначала уволиться, а потом пойти поискать работу не в сфере услуг, то тут могут возникнуть сложности, предупреждает он.

«Во-первых, большинство работодателей не собираются повышать зарплату своим сотрудникам. А во-вторых, объемы производства в основных отраслях все-таки падают, что означает либо сокращения, либо неполную загрузку персонала. Потому все зависит от того, кто вы, где работаете и в каких отраслях», - пояснил Ракша.