Экономисты предостерегли россиян от увольнений в 2021 году

Экономисты Денис Ракша и Риорита Колосова в эфире НСН рассказали НСН оценили желание 43% россиян сменить работу в следующем году и рассказали о том, что будет происходить на рынке труда.

Почти половина жителей России хотели бы найти новую работу в 2021 году, говорится в исследовании, проведенном сервисом Работа.ру. Выяснилось, что 43% респондентов запланировали поменять место трудоустройства, еще 21% заявил, что хотят найти подработку.

Экономист Денис Ракша в эфире НСН заявил, что сейчас не лучшее время для смены работы, но это имеет смысл, если уже есть более выгодное предложение.

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«Ситуация в экономике сейчас очень неоднозначная, но если есть предложение от работодателя, то почему бы и не поменять? Можно даже выиграть в зарплате. Сейчас в сфере услуг, где произошел отток трудовых мигрантов, обнаружилось огромное количество вакансий, которые работодатели никак не могут заполнить. Другой вопрос – какие условия они предлагают», - рассуждает Ракша.

Если человек хочет сейчас сначала уволиться, а потом пойти поискать работу не в сфере услуг, то тут могут возникнуть сложности, предупреждает он.

«Во-первых, большинство работодателей не собираются повышать зарплату своим сотрудникам. А во-вторых, объемы производства в основных отраслях все-таки падают, что означает либо сокращения, либо неполную загрузку персонала. Потому все зависит от того, кто вы, где работаете и в каких отраслях», - пояснил Ракша.

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Он отметил, что еще одним фактором на нынешнем рынке труда является резкое снижение трудовой мобильности граждан, так как в условиях разных ограничений, которые не называются локдауном, но фактически являются им, передвигаться из региона в регион и даже внутри него становится все сложнее.

«Скорее всего, безработица в явном виде расти не будет. Россия вообще знаменита своей скрытой безработицей, когда людей не увольняют, а переводят в неоплачиваемые отпуска или сокращают рабочий день, рабочую неделю. Оперировать ее цифрами сложно», - сказал экономист.

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По мнению Ракши, в ближайшее время стоит ожидать не сокращения зарплат, а сокращения рабочего дня.

«Никто не будет сокращать зарплаты, но доходы населения упадут», - поделился парадоксальным утверждением эксперт. Он пояснил, что эти зарплаты просто будут выплачиваться не в полном объеме, так как сократят рабочий день.

Научный руководитель кафедры экономики труда и персонала экономического факультета МГУ Риорита Колосова рассказала НСН, что 43% желающих сменить работу – это повышенный показатель, поскольку обычно естественная текучесть кадров находится на уровне 15-17%. Среди самых распространённых причин это, как правило, переезд, замужество, выход на пенсию.

«Мотивом к смене вида деятельности чаще всего становится зарплата, но вообще этих причин может быть много – отношения с начальником не сложились, или надо сменить среду общения», - сказал она.

Ранее в докладе Всемирного экономического форума «‎Будущее рынка труда» сообщалось, что в ближайшие пять лет у российских работодателей будут востребованы специалисты по искусственному интеллекту, машинному обучению и Big Data. Чуть реже компании заявляли о растущей роли разработчиков программного обеспечения, специалистов по оптовой торговле и оптимизации бизнес-процессов. В десятку самых перспективных профессий попали также интернет-маркетологи, администраторы баз данных, а также менеджеры по продаже бизнес-услуг.

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ФОТО: РИА Новости
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