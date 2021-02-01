Юрист сообщил о способе отнять единственное жилье
Партнер ООО «Правовая группа» Владимир Шалаев объяснил, почему могут отнять единственное жилье, передает «Прайм».
По его словам, стандартные основания для этого – если жилье находится в залоге. В случае невыплаты гражданином банк получает решение суда и утверждает положение о порядке продажи, а управляющий проводит торги по продаже объекта. Однако юрист напомнил, что есть исключения. Как правило, закон стоит на стороне человека, которому больше негде жить. Согласно решению Верховного суда России, в отсутствие механизма предоставления замещающего помещения, утвержденного законодателем, обращать взыскание на единственное жилье должника нельзя.
При этом единственного жилья можно лишиться и в рамках банкротства — если оно будет признано роскошным или удастся доказать, что должник там не живет.
Год назад президент РФ Владимир Путин подписал закон, который обязывает родителей в случае развода обеспечить жильем детей.
Проживающий отдельно от ребенка родитель обязан оплатить расходы, связанные с обеспечением его жильем. Если же гражданин будет пытаться избежать такой обязанности, то привлекаться будет уже через суд.
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