Юрист снял вину с Баскова за рекламу Кэшбери

Дмитрий Зацаринский уверен, что звезды, рекламирующие какие-либо услуги, напрямую не призывают людей участвовать в этом. 

Звезде заплатили за исполнение песни, а привлечь его к ответственности как участника «пирамиды» нельзя, заявил адвокат, судья Арбитражного третейского суда Московской области, преподаватель уголовного права в МГУУ правительства Москвы Дмитрий Зацаринский на пресс-конференции в НСН.

«Ему просто заплатили определенные деньги, чтобы он спел определенную песню. Это одна ситуация. Другая ситуация, когда к вашей маме 75-летней приходит женщина и говорит: есть вот такая структура, давайте ваши деньги занесем, будете получать свои доходы каждый день. Таких случаев очень много. Вот здесь уже возникает вопрос с правовой оценкой», - объяснил он.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников заявил в пресс-центре НСН, что люди сами виноваты, если верят рекламам и участвующим в них знаменитостям.

Юрист рассказал, как распознать финансовую пирамиду

«Поймать исполнителя за песню, обвинив его в агитации и пропаганде, можно иногда, но тяжело. Здесь просто общественность должна высказаться по поводу того или иного артиста. Возмущается одна категория людей, а ходит на концерты – другая. Они не совпадают. Если у человека авторитет – Басков, то и жизнь у него такая. Жадная и глупая. Кто же виноват, что ты Баскову доверяешь», - рассказал он.

Ранее Калашников на пресс-конференции в НСН анонсировал закон о контроле за инфоцыганами и коучерами.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Инстаграм аккаунт Николая Баскова
ТЕГИ:ФинансыРеклама
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры