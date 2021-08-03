Юрист снял вину с Баскова за рекламу Кэшбери

Звезде заплатили за исполнение песни, а привлечь его к ответственности как участника «пирамиды» нельзя, заявил адвокат, судья Арбитражного третейского суда Московской области, преподаватель уголовного права в МГУУ правительства Москвы Дмитрий Зацаринский на пресс-конференции в НСН.

«Ему просто заплатили определенные деньги, чтобы он спел определенную песню. Это одна ситуация. Другая ситуация, когда к вашей маме 75-летней приходит женщина и говорит: есть вот такая структура, давайте ваши деньги занесем, будете получать свои доходы каждый день. Таких случаев очень много. Вот здесь уже возникает вопрос с правовой оценкой», - объяснил он.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников заявил в пресс-центре НСН, что люди сами виноваты, если верят рекламам и участвующим в них знаменитостям.