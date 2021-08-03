Юрист рассказал, как распознать финансовую пирамиду

Дмитрий Зацаринский объяснил, на что ориентироваться при вложении средств. 

Центробанк подробно изложил характеристики финансовых пирамид, на которые необходимо ориентироваться при принятии решения о вложении финансов, заявил адвокат, судья Арбитражного третейского суда Московской области Дмитрий Зацаринский в пресс-центре НСН.

«На сайте Центробанка есть признаки финансовых пирамид, они там изложены. Необходимо прочитать их и сравнить с тем, куда предлагают деньги нести. К сожалению, в 99% случаев вам предлагают нести деньги именно финансовые пирамиды. Там есть список этих организаций, их там более 2000, там есть и Finiko в том числе», - рассказал юрист.

Эксперт ОНФ: Вкладчики знали, что Finiko – пирамида

Ранее в Казани правоохранители задержали одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина. По версии следствия, с июня 2018 года по декабрь 2020 года представители Finiko занимались привлечением средств граждан под предлогом высокоэффективных вложений на фондовых рынках, а также рынках криптовалюты и различных торговых площадках. Предполагаемая сумма ущерба составила порядка 70 миллионов рублей.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:Финансы
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