Депутат Госдумы анонсировал закон о контроле за инфоцыганами
Сергей Калашников отметил, что закон уже обсуждался на различных уровнях и, вероятно, будет внесен уже осенью.
Закон о контроле за деятельностью «специалистов», которые обещают научить людей заработать много денег за два дня внесут на рассмотрение Госдумы осенью, заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников в пресс-центре НСН.
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«В конце июня этого года в Госдуме комитет по экономической политике совместно с комитетом по труду и социальной политике провели совместное парламентское слушание по обсуждению закона о психологической помощи населению, куда входит и коучинг. Абсолютное большинство министерств уже откликнулись на рекомендации слушаний. Я предполагаю, что в октябре-ноябре он будет внесен, где заложены механизмы контроля за деятельностью коучеров и специалистов, которые рассказывают, как стать богатым за два дня», - отметил он.
Ранее адвокат, судья Арбитражного третейского суда Московской области Дмитрий Зацаринский на пресс-конференции НСН рассказал, как распознать финансовую пирамиду.
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