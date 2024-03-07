Юрист Шалев предупредил россиян о крупном штрафе за модификацию смартфона

По его словам, несертифицированным средством связи может быть признан обычный смартфон, который был модифицирован, например, для защиты от прослушки.

«Согласно статье КоАП РФ... за использование несертифицированного средства связи для граждан предусмотрен штраф от трёх до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 15 до 30 тысяч рублей, для юрлиц — от 60 до 300 тысяч рублей», — указал Шалаев, добавив, что смартфон могут также конфисковать.

Аналитик НТИ SafeNet Игорь Бедеров, в свою очередь, добавил, что нарушением также является смена IMEI - уникального идентификационного номера мобильного телефона, который присваивает производитель. За это в России предусмотрены штраф или лишение свободы.

Ранее аналитики Counterpoint Research (CR) выяснили, что стал самым продаваемым смартфоном в мире в 2023 году стал iPhone 14, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

