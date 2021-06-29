Юрист: российская конституция позволяет сделать вакцинацию обязательной
Конституция России позволяет ввести обязательную вакцинацию граждан, сообщает РИА Новости со ссылкой на юриста Дмитрия Липина.
По его словам, права человека — в приоритете, однако согласно Основному закону, власти имеют право ограничить некоторые права россиян, если под угрозой оказался конституционный строй, основы нравственности, здоровья, а также права и законные интересы других лиц.
Также кабмин России имеет право защитить обеспечивать оборону и безопасность государства.
Как отметил эксперт, таким образом, права именно человека, а не общества или группы лиц, имеют приоритетное значение.
Так как COVID-19 несет опасность для здоровья всех граждан страны, в условиях эпидемии можно фактически обязать всех к совершению каких-либо действий, в том числе прививке.
Тем временем, уже 23 миллиона граждан России, по последним данным, сделали прививку от коронавируса. Такую цифру озвучил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
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