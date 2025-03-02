Юрист рассказала, за выращивание каких растений грозит тюрьма
Выращивание на собственном земельном участке растений, содержащих наркотические или психотропные вещества, грозит административной и уголовной ответственностью, сообщает «Прайм» со ссылкой на кандидата юридических наук Ольгу Леонову.
Обновленный в 2024 году перечень запрещенных растений включает не только мак и коноплю, но и экзотические виды, такие как голубой лотос и ипомея трехцветная. Также сажать нельзя турбину щитковидную, гармалу обыкновенную, мимозу хостилис и шалфей предсказателей, так как они содержат психоактивные вещества.
За это грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей и арест до 15 суток. Уголовная ответственность наступает при выращивании от десяти кустов. В этом случае срок лишения свободы может достигать восьми лет.
Ранее Росреестр дал три года на освоение неиспользуемых дачных участков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru