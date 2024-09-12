Росреестр дал три года на освоение неиспользуемых дачных участков

Глава Росреестра Олег Скуфинский заявил, что россиянам предоставили дополнительные три года для освоения неподготовленных дачных участков, сообщает РИА Новости.

Он пояснил, что нововведение связано с тем, что многие участки, приобретенные или унаследованные, могут быть в запущенном состоянии — заросшими растительностью или заболоченными, а собственникам требуется время на проектирование дома и подведение коммуникаций.