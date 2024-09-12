Росреестр дал три года на освоение неиспользуемых дачных участков

Глава Росреестра Олег Скуфинский заявил, что россиянам предоставили дополнительные три года для освоения неподготовленных дачных участков, сообщает РИА Новости.

Он пояснил, что нововведение связано с тем, что многие участки, приобретенные или унаследованные, могут быть в запущенном состоянии — заросшими растительностью или заболоченными, а собственникам требуется время на проектирование дома и подведение коммуникаций.

Сигнализация и охрана: В Росгвардии рассказали о защите дачных участков от взлома

По истечении трех лет, согласно закону, контрольные органы смогут фиксировать признаки неиспользования участка.

Скуфинский также уточнил, что при нарушении сроков собственники сначала получат предупреждение без штрафных санкций. Если в течение полугода ситуация не изменится, Росреестр направит уведомление в уполномоченный орган, который может инициировать судебное разбирательство об изъятии участка, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссиянеРосреестрДача

Горячие новости

Все новости

партнеры