Юрист рассказала об эффективных способах защиты от телефонных мошенников

«Никогда не переходите по ссылкам, направленным от подозрительных лиц, чтобы такие лица никаким образом не смогли завладеть вашими данными. Если вы вступили в диалог, никогда не сообщайте о своем заработке, балансе карты и банковских реквизитах», — пояснила она в беседе с NEWS.ru.

Как напомнила Ситдикова, пострадавшим от мошеннических действий в 98% не удается вернуть свои денежные средства даже после обращения в полицию. При этом уголовные дела также возбуждаются редко. Расследование осложнено тем, что сервера часто находятся за пределами России и отследить их невозможно.

Ранее эксперт по информационной безопасности Роман Бондаренко рассказал, что в России участились случаи мошенничества через доступ к сим-картам, с помощью которых мошенники списывают деньги со счетов, передает «Радиоточка НСН».

