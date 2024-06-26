Юрист рассказала об эффективных способах защиты от телефонных мошенников
Юрист Виктория Ситдикова посоветовала россиянам не реагировать на предложения о легком заработке, игнорировать подозрительные просьбы перечислить средства и не вступать в переписку неизвестными, чтобы не стать жертвой мошенников.
«Никогда не переходите по ссылкам, направленным от подозрительных лиц, чтобы такие лица никаким образом не смогли завладеть вашими данными. Если вы вступили в диалог, никогда не сообщайте о своем заработке, балансе карты и банковских реквизитах», — пояснила она в беседе с NEWS.ru.
Как напомнила Ситдикова, пострадавшим от мошеннических действий в 98% не удается вернуть свои денежные средства даже после обращения в полицию. При этом уголовные дела также возбуждаются редко. Расследование осложнено тем, что сервера часто находятся за пределами России и отследить их невозможно.
Ранее эксперт по информационной безопасности Роман Бондаренко рассказал, что в России участились случаи мошенничества через доступ к сим-картам, с помощью которых мошенники списывают деньги со счетов, передает «Радиоточка НСН».
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