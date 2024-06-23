В России сняли документальный сериал о телефонных мошенниках

Проект получил название «На крючке: когда звонит мошенник». В четырех сериях показаны интервью с мошенниками, жертвами, психологами и специалистами по кибербезопасности.

Тодоров обратил внимание, что большинство мошеннических кол-центров находится за пределами России, поэтому создатели сериала потратили на подготовку около пяти месяцев. Помимо реальных преступников и жертв, в ленте задействованы актеры.

Ранее стало известно, что злоумышленники начали использовать схему с обменом наличных рублей на цифровые деньги, напоминает «Радиоточка НСН».

