В России сняли документальный сериал о телефонных мошенниках

Онлайн-кинотеатр Okko снял документальный сериал о телефонных мошенниках и их жертвах, пишет ТАСС со ссылкой на продюсера по документальному контенту сервиса Владимира Тодорова.

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Проект получил название «На крючке: когда звонит мошенник». В четырех сериях показаны интервью с мошенниками, жертвами, психологами и специалистами по кибербезопасности.

Тодоров обратил внимание, что большинство мошеннических кол-центров находится за пределами России, поэтому создатели сериала потратили на подготовку около пяти месяцев. Помимо реальных преступников и жертв, в ленте задействованы актеры.

Ранее стало известно, что злоумышленники начали использовать схему с обменом наличных рублей на цифровые деньги, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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