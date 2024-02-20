Юрист рассказала, кто может получать две пенсии в 2024 году

Она отметила, что к перечню таких граждан относятся, в частности, инвалиды, получившие инвалидность вследствие военной травмы, а также граждане, участвующие в добровольческих формированиях, которые стали инвалидами вследствие увечья или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании.

Кроме того, получать две пенсии могут родители военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, погибших в период прохождения военной службы или умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы. Также, по словам юриста, на две пенсии имеют право граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда», участники Великой Отечественной войны, а также члены семьи погибших космонавтов.

Ранее сообщалось, что социальные пенсии россиян с 1 апреля будут проиндексированы на 7,5%, передает «Радиоточка НСН».

