Власти в апреле проиндексируют пенсии на 7,5%
Социальные пенсии россиян с 1 апреля будут проиндексированы на 7,5%, рассказала AIF.Ru директор департамента Финансового университета при Правительстве РФ Мария Мельничук.
Она напомнила, что социальная пенсия по старости назначается тем, кто не смог набрать необходимого количества индивидуальных пенсионных коэффициентов для страховой пенсии.
«Кроме того, социальная пенсия назначается инвалидам и по потере кормильца, если он имел небольшой трудовой стаж. Ожидается, что выплаты будут проиндексированы на 7,5% и увеличатся на 938 рублей», - уточнила Мельничук.
Средний размер пенсии составит 13 455 рублей. Пенсия детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы увеличится на 1392 рубля и на 1403 рубля и составит 19 948 и 20 110 рублей соответственно.
В общей сложности повышение коснется более четырех миллионов человек - 3,4 млн получателей соцпенсий, а также 700 тысяч получателей государственных пенсий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru