Власти в апреле проиндексируют пенсии на 7,5%

Она напомнила, что социальная пенсия по старости назначается тем, кто не смог набрать необходимого количества индивидуальных пенсионных коэффициентов для страховой пенсии.

«Кроме того, социальная пенсия назначается инвалидам и по потере кормильца, если он имел небольшой трудовой стаж. Ожидается, что выплаты будут проиндексированы на 7,5% и увеличатся на 938 рублей», - уточнила Мельничук.

Средний размер пенсии составит 13 455 рублей. Пенсия детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы увеличится на 1392 рубля и на 1403 рубля и составит 19 948 и 20 110 рублей соответственно.

В общей сложности повышение коснется более четырех миллионов человек - 3,4 млн получателей соцпенсий, а также 700 тысяч получателей государственных пенсий.