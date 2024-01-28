СМИ: самозанятым могут повысить пенсию
Самозанятых граждан России, уплачивающих взносы на обязательное пенсионное страхование, могут приравнять к неработающим пенсионерам, сообщает «Прайм» со ссылкой на заслуженного юриста России Ивана Соловьева.
По его словам, им будут индексировать пенсию. Минтруд предлагает исключить самозанятых из числа работающих. В настоящее время законопроект проходит межведомственное согласование, после чего будет внесен в Госдуму.
Сегодня те, кто платит налог на профессиональный доход, освобождены от обязанности вносить страховые взносы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru