СМИ: самозанятым могут повысить пенсию

По его словам, им будут индексировать пенсию. Минтруд предлагает исключить самозанятых из числа работающих. В настоящее время законопроект проходит межведомственное согласование, после чего будет внесен в Госдуму.

Сегодня те, кто платит налог на профессиональный доход, освобождены от обязанности вносить страховые взносы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

