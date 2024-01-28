СМИ: самозанятым могут повысить пенсию

Самозанятых граждан России, уплачивающих взносы на обязательное пенсионное страхование, могут приравнять к неработающим пенсионерам, сообщает «Прайм» со ссылкой на заслуженного юриста России Ивана Соловьева.

Самозанятым могут разрешить торговать товарами не собственного производства

По его словам, им будут индексировать пенсию. Минтруд предлагает исключить самозанятых из числа работающих. В настоящее время законопроект проходит межведомственное согласование, после чего будет внесен в Госдуму.

Сегодня те, кто платит налог на профессиональный доход, освобождены от обязанности вносить страховые взносы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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