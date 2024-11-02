Россиянам объяснили, как не столкнуться с мошенниками на онлайн-курсах
Основатель юридического агентства для бизнеса «PRAVO.DETAILS» Екатерина Горшкова объяснила в интервью «Газете.Ru», как отличить качественные онлайн-курсы от тех, которые ведут лжеспециалисты с «серыми» дипломами.
По ее словам, в первую очередь необходимо проверить статус и лицензию компании. Следует запросить копию лицензии у образовательной организации и проверить ее через портал Рособрнадзора. Если же компания не желает предоставлять лицензию или информации о ней на сайте ведомства нет, это повод усомниться в ее честности.
Кроме того, стоит оценить сайт образовательного учреждения, где должны находиться сведения об условиях и форме договора, педагогах и программе.
Также нужно проверить, находятся ли сведения об обучении в Федеральной информационной системе ФИС ФРДО, где имеются данные о выданных образовательными организациями аттестатах, дипломах и свидетельствах. Она также расположена на сайте Рособрнадзора. Если информации в системе нет, возможно, данные еще не были внесены (на это отводится до 60 рабочих дней). Чтобы удостовериться в честности онлайн-курсов, следует оставить запрос в «Электронной приемной» и дождаться ответа.
При этом эксперт порекомендовала не опираться на отзывы, поскольку они дают лишь общую картину, при этом могут быть фальшивыми.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявил, что предоставление образовательных и информационных услуг в интернете должно быть доступно только на отечественных платформах. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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