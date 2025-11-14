Юрист рассказал о наказании для владельцев кинотеатра в «Авиапарке» после пожара

Владельцам кинотеатра в ТЦ «Авиапарк» в Москве, где произошёл пожар, может грозить лишение свободы. Об этом NEWS.ru заявил юрист и правозащитник Михаил Салкин.

По его словам, за неработающую пожарную сигнализацию и плохо организованную эвакуацию их могут привлечь к административной ответственности за несоблюдение норм пожарной безопасности. За это предусмотрен штрафом до 400 тысяч рублей.

Салкин отметил, что также может быть возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«По этой статье грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком на два года», — заключил эксперт.

Ранее 16-летний подросток, действуя по инструкции неизвестных сообщников, пронёс в кинозал ТЦ «Авиапарк» канистру с легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг её, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Артем Геодакян
