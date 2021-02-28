Юрист рассказал, какие сведения нельзя сообщать представителю банка
Финансовые мошенники продолжают придумывать все более изощренные способы хищения средств у держателей банковских карт, сообщает «Прайм» со ссылкой на советника, руководителя практики банкротства и финансовой реструктуризации «Ильяшев и партнеры» Дмитрия Константинова.
По его словам, не стоит диктовать пин-коды и пароли от карты и интернет-банка, даже если собеседник представился работником «службы безопасности банка». В этом случае необходимо завершить разговор и перезвонить в банк самостоятельно по проверенному номеру. «В противном случае вы практически со 100 процентов гарантией можете лишиться части средств со своего дебетового счета», – отметил юрист.
Уточняющие вопросы и завершение подозрительной беседы помогут распознать телефонных мошенников и противостоять им в разговоре. Об этом рассказали генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин и эксперт в области информационной безопасности Александр Власов.
По мнению Щельцина, задавая уточняющие вопросы, можно застать мошенника врасплох и понять, что человек «не обладает полной информацией».
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