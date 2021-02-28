Юрист рассказал, какие сведения нельзя сообщать представителю банка

Финансовые мошенники продолжают придумывать все более изощренные способы хищения средств у держателей банковских карт, сообщает «Прайм» со ссылкой на советника, руководителя практики банкротства и финансовой реструктуризации «Ильяшев и партнеры» Дмитрия Константинова.

По его словам, не стоит диктовать пин-коды и пароли от карты и интернет-банка, даже если собеседник представился работником «службы безопасности банка». В этом случае необходимо завершить разговор и перезвонить в банк самостоятельно по проверенному номеру. «В противном случае вы практически со 100 процентов гарантией можете лишиться части средств со своего дебетового счета», – отметил юрист.