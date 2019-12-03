Юрист рассказал о возможном наказании единственного обвиняемого в авиатрагедии в Шереметьеве

Как отмечает «КоммерсантЪ», расследование завершено «в рекордно короткие сроки», без окончательных выводов Межгосударственного авиакомитета (МАК). Обычно на расследование ЧП в авиации уходят годы, но в этом случае с ним разобрались всего за полгода. Адвокат Евдокимова рассказала, что защита ходатайствовала о назначении около 30 экспертиз и исследований, которые связанны с защитой самолета от попаданий молний и повреждением стоек шасси, но ей отказали. Отклонило следствие и ходатайство о возбуждении уголовного дела в отношении участников аварийно-спасательных работ, которые, по мнению адвоката, появились на месте авикатастрофы с запозданием. Тем временем следствие провело 46 медицинских, 41 генетическую, а также летные, психолого-лингвистические и другие исследования.

Собеседник НСН отметил, что теперь решение о возврате дела на дорасследование или о передаче его в суд лежит на прокуратуре.

«В любом случае дело после расследования передается в прокуратуру на утверждение. Если прокуратура посчитает то, что все доказательства собраны и, дело можно передавать в суд, то оно передается. Если работники прокуратуры посчитают, что доказательств недостаточно либо дело было расследовано ненадлежащим образом, не будет хватать отчета МАК, то они могут вернуть его на дорасследование в Следственный комитет», - пояснил он.

При этом, Андрей Лухин отметил, что могут появиться новые иски к обвиняемому в виде требований по компенсации морального ущерба.

«Все пострадавшие в данном уголовном деле проходят как потерпевшие и, конечно, они тоже смогут участвовать в заседаниях суда и заявлять свои гражданские иски, допустим, о компенсации морального вреда, причиненного данной авиакатастрофой», - рассказал юрист.

Он также добавил, что на камерах видеонаблюдения аэропорта «было видно прогрессирующее козление». По словам эксперта, «это распространенная ошибка новичков, как и почему она была допущена пилотом гражданской авиации, на самом деле, большой вопрос».

Напомним, по версии следствия, 5 мая после взлета самолета, который следовал в Мурманск, в него попала молния, что повлекло переход к ручному управлению летательным аппаратом и вызвало проблемы со связью у его пилотов. Евдокимов получил разрешение вернуться в аэропорт. При посадке были превышены вертикальные и горизонтальные скорости, а также наблюдался большой угол атаки, что привело к козлению — подпрыгиванию самолета от ударов о взлетно-посадочную полосу. В это время подломилась стойка шасси и пробила топливный бак, что привело к возгоранию. Многие жертвы катастрофы погибли от отравления угарным газом и ожогов. Ущерб от трагедии составил 1,5 млрд рублей.

Ранее в эфире НСН президент Шереметьевского профсоюза лётного состава Игорь Дельдюжов заявил, что выводы следствия были довольно предсказуемыми, так как обвинять компанию-перевозчика или производителя самолета было бы сложнее.

