Юрист рассказал, как защититься от незаконных действий коллекторов

По его словам, за нарушение статей федерального закона «О защите прав и законных интересов физлиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» предусмотрена ответственность, в том числе уголовная.

Цыганов указал, что зачастую коллекторы парралельно совершают и другие правонарушения, например, угрожают должникам разглашением информации о долге, что по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни» наказывается лишением свободы на срок до двух лет.

Сообщить о незаконных действиях коллекторов можно в Роспотребнадзор, прокуратуру или службу судебных приставов. Чтобы доказать недобросовестность коллекторов, следует заверить детализацию телефонных звонков, сделать аудиозаписи, копии электронных писем и СМС с угрозами.

В ФССП указали, что заниматься возвращением долгов банку могут только организации и компании, получившие разрешение на подобную деятельность и внесённые в соответствующий государственный реестр.

«Если же подобным занимаются люди со стороны, то им грозят штрафы... от 50 до 500 тысяч рублей, должностные лица «раскошелятся» на сумму от 100 тысяч до млн рублей. Для компаний же предусмотрен штраф от 200 тысяч до двух млн рублей», — уточнили приставы.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты рассматривают законопроект, предусматривающий ужесточение наказания для коллекторов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

