Юрист рассказала, как вернуть лекарства в аптеку, минуя запрет

Вернуть лекарство в аптеку можно, несмотря на запрет, сообщает «Прайм» со ссылкой на медицинского юриста, председателя правления АНО «Центр урегулирования конфликтов в медицине» Ирину Гриценко.

По ее словам, это можно сделать в том случае, если вам продали товар ненадлежащего качества, если рецептурный препарат был продан без рецепта, а также при ошибке фармацевта в выдаче наименования или в дозировке лекарственного средства, или же в его форме.