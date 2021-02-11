Юрист рассказала, как вернуть лекарства в аптеку, минуя запрет

Вернуть лекарство в аптеку можно, несмотря на запрет, сообщает «Прайм» со ссылкой на медицинского юриста, председателя правления АНО «Центр урегулирования конфликтов в медицине» Ирину Гриценко.

По ее словам, это можно сделать в том случае, если вам продали товар ненадлежащего качества, если рецептурный препарат был продан без рецепта, а также при ошибке фармацевта в выдаче наименования или в дозировке лекарственного средства, или же в его форме.

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К ненадлежащему качеству товара относится истекший срок годности, отсутствие обязательной информации и инструкции по применению препарата, наличие в упаковке брака и прочее.

Тем временем, почти треть (31%) россиян считают, что российская наука опережает развитие мировой. Еще треть соотечественников (34%) полагают, что она немного отстает от мировой, а 21% думают, что отставание отечественной науки является значительным.

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