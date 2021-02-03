Москвичи могут получить лекарства в аптеках по электронному рецепту

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что получить лекарственные препараты в столичных аптеках можно без предъявления бумажного рецепта, сообщает пресс-служба мэрии.

Вице-мэр уточнила, что для получения медикаментов потребуется QR-кода, которые стали принимать во всех аптеках, подведомственных департаменту здравоохранения, а также в ряде коммерческих аптечных сетей - всего более 750 точек.

Ракова отметила, что электронный рецепт выписывается примерно за 30 секунд, все назначения врача "отражаются в электронной медкарте пациента", его "нельзя потерять или повредить", а также подделать.

«Это безопасно: электронный рецепт нельзя подделать, а также он исключает возможность несанкционированной передачи назначений лекарств другим людям или неоднократной покупки препаратов в разных аптеках по одной и той же бумаге», - рассказала заммэра.

Ракова сообщила, что пока электронный рецепт могут выписать только врачи поликлиник департамента здравоохранения, однако позже к системе подключат коммерческие, ведомственные и федеральные медицинские организации, расположенным в Москве.

Вице-мэр добавила, что, параллельно с выпиской электронных рецептов, сохраняется возможность получить его на бумажном бланке, что будет удобно в случае, если пациент не готов пользоваться рецептом в электронном виде, хочет купить лекарства в аптеке, ещё не подключённой к системе, либо уезжает в другой регион.

