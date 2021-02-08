Более половины россиян считают, что российская наука отстает от мировой

Главным достижением российской науки за последние годы респонденты чаще всего (16%) называют борьбу с коронавирусом и разработку вакцины. Кроме того, 10% назвали среди успехов военные разработки/ВПК/новую технику. Еще 8% - разработку новых видов лекарств и вакцин.

Социологи также выяснили, что главной причиной, которая сдерживает развитие науки в стране, больше половины граждан (56%) считает недостаточное финансирование. Треть (34%) полагают, что российским ученым не хватает компетентности.

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию заявил, что пандемия коронавируса ускорила внедрение передовых технологий, пишет «Газета.ру».

