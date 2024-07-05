Юрист рассказал, как уменьшить вдвое сумму автоштрафов
В случае оплаты штрафа в течение 20 дней с момента его вынесения, сумма взыскания сократиться в два раза, рассказал юрист Илья Русяев.
«Скидка 50% распространяется на большинство нарушений ПДД, в том числе: превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил остановки или стоянки, выезд на полосу встречного движения», — уточнил он в беседе с NEWS.ru.
Как добавил Русяев, отсчет срока в 20 дней начинается с даты вынесения постановления, а не с момента информирования нарушителя.
Ранее в Госдуму внесли законопроект, устанавливающий штрафы до пяти тысяч рублей за опасное вождение. К опасному вождению отнесли, в частности, несоблюдение бокового интервала и резкое торможение. При этом в случае повторного нарушения предлагается лишать прав на срок от одного до трех месяцев, напоминает «Радиоточка НСН».
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