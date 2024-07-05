Юрист рассказал, как уменьшить вдвое сумму автоштрафов

«Скидка 50% распространяется на большинство нарушений ПДД, в том числе: превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил остановки или стоянки, выезд на полосу встречного движения», — уточнил он в беседе с NEWS.ru.

Как добавил Русяев, отсчет срока в 20 дней начинается с даты вынесения постановления, а не с момента информирования нарушителя.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, устанавливающий штрафы до пяти тысяч рублей за опасное вождение. К опасному вождению отнесли, в частности, несоблюдение бокового интервала и резкое торможение. При этом в случае повторного нарушения предлагается лишать прав на срок от одного до трех месяцев, напоминает «Радиоточка НСН».

