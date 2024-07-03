Двойная цена: Названы «подводные камни» ежедневных штрафов за езду без ОСАГО
Одна дорожная видеокамера зарабатывает до миллиона рублей в месяц, а если ввести штрафы по ОСАГО, то сумма увеличится примерно на 50%, отметил в эфире НСН Константин Крохмаль.
Ежедневные штрафы за езду без полиса ОСАГО могут поставить россиян в ущемленное положение в случае сбоя видеокамер, в результате чего могут прийти «двойные» штрафы, заявил руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль в разговоре с НСН.
Ранее сообщалось, что россиян могут начать штрафовать каждый день за езду без страховки – по госномеру через дорожные камеры. По данным Telegram-канала «Shot», инициативу готовят совместно МВД, Центробанк и Российский союз автостраховщиков. Госдума может рассмотреть ее уже в начале августа. Авторы инициативы пытаются добиться повышения защищенности водителей от случаев финансового краха при дорогостоящих ДТП. Планируется, что штрафовать за поездки без ОСАГО будут не более одного раза в день.
«Суммы могут быть просто астрономические, хотя сумма штрафа не такая большая. Одна камера видеофиксации, установленная на дороге, зарабатывает до миллиона рублей в месяц. Если ввести штрафы по ОСАГО, то сумма этой камеры увеличится примерно на 50%. Получается, что плюс 500 тысяч рублей в месяц на одну камеру. А где гарантия того, что не произойдет сбой, учитывая спорные штрафы, проблемы с техникой, камерами, программным обеспечением? Где гарантия того, что не придет несколько штрафов водителю за один день из разных источников? Гарантии никакой нет», - сказал Крохмаль.
Он отметил, что в случае сбоя россияне будут вынуждены платить «двойные» штрафы, поскольку стоимость судебных издержек и адвоката будет намного выше.
«Если придут два штрафа по ОСАГО, то водитель становится перед дилеммой: либо заплатить два штрафа и не заморачиваться, либо идти в суд. А за все судебные издержки и адвоката он заплатит в два раза больше, чем покупка полиса ОСАГО. Получается, что водитель в любом случае в ущемленном состоянии. Если ввести по умолчанию оспаривание спорных штрафов, это было бы разумно. Но так как это не предусмотрено, то это еще одни подводные камни, которые грозят гражданам», - добавил собеседник НСН.
Сегодня Совет Федерации убрал полис ОСАГО из списка обязательных документов при регистрации автомобиля, но, тем не менее за езду без него предусмотрен штраф – 800 рублей, передает «Радиоточка НСН».
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