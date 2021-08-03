Эксперт ОНФ: Вкладчики знали, что Finiko – пирамида
Михаил Алексеев уверен, что информации о пирамиде и негативных последствиях было достаточно, несмотря на это люди продолжали вкладывать средства.
На финансовую пирамиду Finiko обращали внимание не только блогеры и специалисты, но и прокуратура и Центральный банк, заявил эксперт проекта ОНФ «За права заёмщиков», кандидат юридических наук Михаил Алексеев в пресс-центре НСН.
«Касательно пирамиды Finiko в информационном поле, не только в классических СМИ, но и там же, где люди находили информацию о Finiko, было предостаточно информации и возмущений блогеров, которые специализируются на данной тематике о том, что подобные вещи – это абсурд, что там невозможно заработать денег. Центральный Банк также неоднократно обращал внимание на Finiko. Это не инвестиции, это все та же сказка про Буратино, люди не перестают обманываться. На ранних этапах было достаточно информации о том, что это пирамида. Часто пирамидостроители не стесняются и говорят о том, что это пирамида», - рассказал Алексеев.
Ранее в Казани правоохранители задержали одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина. По версии следствия, с июня 2018 года по декабрь 2020 года представители Finiko занимались привлечением средств граждан под предлогом высокоэффективных вложений на фондовых рынках, а также рынках криптовалюты и различных торговых площадках. Предполагаемая сумма ущерба составила порядка 70 миллионов рублей.
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