Эксперт ОНФ: Вкладчики знали, что Finiko – пирамида

На финансовую пирамиду Finiko обращали внимание не только блогеры и специалисты, но и прокуратура и Центральный банк, заявил эксперт проекта ОНФ «За права заёмщиков», кандидат юридических наук Михаил Алексеев в пресс-центре НСН.

«Касательно пирамиды Finiko в информационном поле, не только в классических СМИ, но и там же, где люди находили информацию о Finiko, было предостаточно информации и возмущений блогеров, которые специализируются на данной тематике о том, что подобные вещи – это абсурд, что там невозможно заработать денег. Центральный Банк также неоднократно обращал внимание на Finiko. Это не инвестиции, это все та же сказка про Буратино, люди не перестают обманываться. На ранних этапах было достаточно информации о том, что это пирамида. Часто пирамидостроители не стесняются и говорят о том, что это пирамида», - рассказал Алексеев.