Создатель финансовой пирамиды Finiko задержан в Казани
В Казани правоохранители задержали одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».
Уголовное дело «Организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере», в рамках которого задержан Доронин, было возбужденного декабре прошлого года.
По версии следствия, с июня 2018-го по декабрь 2020 года представители Finiko занимались привлечением средств граждан под предлогом высокоэффективных вложений на фондовых рынках, а также рынках криптовалюты и различных торговых площадках. Вкладчикам обещали ежемесячные высокие проценты по вкладам. В действительности организация никакой инвестиционной деятельности не вела.
Предполагаемая сумма ущерба составила порядка 70 млн рублей. В МВД поступило более 100 заявлений от обманутых вкладчиков.
Ранее пенсионерка из Татарстана вновь предстала перед судом за аферу в 40 миллионов рублей, сообщает РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,2 млн+23 564 / сут.
Умерли
158 тыс.+794 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+20 485 / сут.
- Российские шпажисты стали серебряными призёрами Олимпиады в Токио
- Первую партию пресной воды добыли под Азовским морем
- Экс-замдиректора Росгвардии Милейко получил шесть лет колонии
- Создатель финансовой пирамиды Finiko задержан в Казани
- Песков призвал российских олимпийцев не обращать внимания на негатив
- Мурашко поддержал предложение увеличить компенсацию за осложнения после прививки
- «Такими нужно гордиться». Песков назвал героем травмированную рапиристку Мартьянову
- Стал известен соперник Хачанова в финале Олимпиады в Токио
- Теннисисты Павлюченкова и Рублёв вышли в финал токийской Олимпиады в миксте
- Российский дзюдоист Башаев стал бронзовым призёром Олимпиады в Токио
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru