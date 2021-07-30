Создатель финансовой пирамиды Finiko задержан в Казани

В Казани правоохранители задержали одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

Уголовное дело «Организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере», в рамках которого задержан Доронин, было возбужденного декабре прошлого года.

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По версии следствия, с июня 2018-го по декабрь 2020 года представители Finiko занимались привлечением средств граждан под предлогом высокоэффективных вложений на фондовых рынках, а также рынках криптовалюты и различных торговых площадках. Вкладчикам обещали ежемесячные высокие проценты по вкладам. В действительности организация никакой инвестиционной деятельности не вела.

Предполагаемая сумма ущерба составила порядка 70 млн рублей. В МВД поступило более 100 заявлений от обманутых вкладчиков.

Ранее пенсионерка из Татарстана вновь предстала перед судом за аферу в 40 миллионов рублей, сообщает РИА ФАН.

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