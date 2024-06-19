Юрист рассказал, как действовать при наезде электросамоката
Столкнувшись с наездом электросамоката, важно оперативно сфотографировать транспортное средство и номер, размещенный на нем, рассказал юрист Артем Баранов.
По словам эксперта, это поможет идентифицировать виновного в ДТП, который может попытаться скрыться с места. Если водитель самоката лично не предлагает компенсацию за причинения вреда здоровью, необходимо вызвать сотрудников ГАИ, которые зафиксируют факт произошедшего и обратиться в администрацию компании, чей самокат использовал водитель.
«Кто конкретно будет вам выплачивать, сама компания или водитель, вас уже волновать не должно. Пусть они разбираются между собой», – пояснил юрист в беседе с «ФедералПресс».
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге открылась школа безопасного вождения самокатов. Как рассказала «Радиоточке НСН» директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман, посетить ее стоит всем, кто планирует хоть как-то вписать микромобильный транспорт в свою жизнь.
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