Юрист рассказал, как действовать при наезде электросамоката

По словам эксперта, это поможет идентифицировать виновного в ДТП, который может попытаться скрыться с места. Если водитель самоката лично не предлагает компенсацию за причинения вреда здоровью, необходимо вызвать сотрудников ГАИ, которые зафиксируют факт произошедшего и обратиться в администрацию компании, чей самокат использовал водитель.

«Кто конкретно будет вам выплачивать, сама компания или водитель, вас уже волновать не должно. Пусть они разбираются между собой», – пояснил юрист в беседе с «ФедералПресс».

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге открылась школа безопасного вождения самокатов. Как рассказала «Радиоточке НСН» директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман, посетить ее стоит всем, кто планирует хоть как-то вписать микромобильный транспорт в свою жизнь.

