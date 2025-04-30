СМИ: Цыгане устроили застолье на кладбище и подрались с полицией в Ставрополье

Группа цыган устроила драку с полицией после того, как правоохранители пригрозили им штрафом за неуместное поведение и застолье на кладбище в Ставропольском крае , передает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел 28 апреля в Зеленокумске. Уточняется, что группа цыган накрыла большой стол с едой и напитками, на котором также были замечены куличи, украденные с могил после Пасхи.

Однако когда на место приехали сотрудники полиции, усмирить шумную толпу не удалось ни разговорами, ни штрафами. После того, как один из полицейских попытался задержать одного из участников застолья, группа цыган напала на него кулаками.

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В результате драки пострадали три сотрудника полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Также были задержаны трое наиболее активных участников драки.

В 2024 году общественность всколыхнуло убийство женщины-таксиста в городе Коркино Челябинской области, которое совершили двое цыган. Тогда местные жители устроили погромы и поджоги в цыганском квартале города, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
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