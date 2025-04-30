СМИ: Цыгане устроили застолье на кладбище и подрались с полицией в Ставрополье

Группа цыган устроила драку с полицией после того, как правоохранители пригрозили им штрафом за неуместное поведение и застолье на кладбище в Ставропольском крае , передает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел 28 апреля в Зеленокумске. Уточняется, что группа цыган накрыла большой стол с едой и напитками, на котором также были замечены куличи, украденные с могил после Пасхи.

Однако когда на место приехали сотрудники полиции, усмирить шумную толпу не удалось ни разговорами, ни штрафами. После того, как один из полицейских попытался задержать одного из участников застолья, группа цыган напала на него кулаками.