«Незаконно!»: Юрист призвал рабочих в Челябинске вернуть начисленные по ошибке деньги
Отказ от возврата зарплаты, выплаченной по ошибке, можно рассматривать, как незаконное обогащение, сказал НСН Иван Соловьев.
В случае ошибочной выплаты заработной платы в большем размере, сотрудники должны добровольно вернуть деньги на реквизиты предприятия. В противном случае возможна административная или даже уголовная ответственность. Об этом в разговоре с НСН заявил доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.
Один из заводов Челябинска по ошибке начислил сотрудникам вместо стандартного оклада в 50-80 тысяч рублей зарплату в 5-8 миллионов рублей, пишет «КП-Челябинск». При этом некоторые работники считают, что за ошибку должна отвечать бухгалтерия. Однако Соловьев пояснил, что именно сотрудники должны вернуть деньги, перечисленные им по ошибке.
«Не понимаю, в чем возмущение работников. Бухгалтерия ошиблась, произошло списание денег. Если сейчас эти средства уйдут за ворота предприятия, у него могут возникнуть проблемы, что скажется на людях, на их зарплатах. Работодатель должен предоставить реквизиты, чтобы работники добровольно вернули средства. Если деньги не будут возвращены, возможен возврат в рамках гражданского судопроизводства. Это можно рассматривать, как незаконное обогащение. Если человек, например, скроется, тогда можно будет ставить вопрос о хищении и уголовном судопроизводстве. Мне кажется, любой честный человек в соответствии с расчетом просто эти деньги вернет на реквизиты, которые укажет банк. Если есть онлайн-банкинг, это делается в течение трех минут», - заявил он.
Собеседник НСН также добавил, что бухгалтеру, который допустил ошибку, в этом случае грозит исключительно дисциплинарная ответственность.
«Для бухгалтеров предусмотрена только дисциплинарная ответственность за такие нарушения. Можно применить весь спектр, начиная от предупреждения, выговора, строгого выговора. Проверят на наличие умысла, но не думаю, что в этом случае умысел был. Серьезные выводы в отношении бухгалтера должны быть сделаны, однако это на усмотрение руководства и владельцев предприятий. Конечно, это должно стать уроком, нолики надо проверять. Однако признаков хищения здесь нет», - заключил он.
Ранее сообщалось, что сотрудники Следственного комитета РФ задержали бывшего директора ООО «Десятый подшипниковый завод» Николая Борисова по делу о хищении 800 миллионов рублей при выполнении гособоронзаказа, передает «Радиоточка НСН».
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