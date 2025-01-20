«Незаконно!»: Юрист призвал рабочих в Челябинске вернуть начисленные по ошибке деньги

Один из заводов Челябинска по ошибке начислил сотрудникам вместо стандартного оклада в 50-80 тысяч рублей зарплату в 5-8 миллионов рублей, пишет «КП-Челябинск». При этом некоторые работники считают, что за ошибку должна отвечать бухгалтерия. Однако Соловьев пояснил, что именно сотрудники должны вернуть деньги, перечисленные им по ошибке.

«Не понимаю, в чем возмущение работников. Бухгалтерия ошиблась, произошло списание денег. Если сейчас эти средства уйдут за ворота предприятия, у него могут возникнуть проблемы, что скажется на людях, на их зарплатах. Работодатель должен предоставить реквизиты, чтобы работники добровольно вернули средства. Если деньги не будут возвращены, возможен возврат в рамках гражданского судопроизводства. Это можно рассматривать, как незаконное обогащение. Если человек, например, скроется, тогда можно будет ставить вопрос о хищении и уголовном судопроизводстве. Мне кажется, любой честный человек в соответствии с расчетом просто эти деньги вернет на реквизиты, которые укажет банк. Если есть онлайн-банкинг, это делается в течение трех минут», - заявил он.