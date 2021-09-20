Юрист призвал работать над воспитанием детей, чтобы избежать массовой стрельбы

Ужесточение законодательства не исправит ситуацию со стрельбой в учебных заведениях. Такое мнение высказал депутат Госдумы, заслуженный юрист России Юрий Синельщиков.

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Депутат отметил, что для предотвращения подобных инцидентов нужно перестраивать систему воспитания и предотвращать появление ненависти у людей по отношению друг к другу. «Нужна профилактика воспитания культуры уважения. В школе, в семье, на работе», - подчеркнул он.

По словам Синельщикова, запрет на ношение оружия невозможен, поскольку оно необходимо в армии. Он призвал людей работать над собой и над воспитанием детей.

«Я когда начинал работать следователем в 70-х годах, такой ненависти в обществе у людей друг к другу не было. Поверьте, я видел много семей, детей. Не было того, что есть сейчас. Какая ненависть существует вокруг», - цитирует юриста «Радио 1».

Ранее исполнительный директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский рассказал НСН о мерах, способных прекратить череду трагедий в школах и университетах.

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ФОТО: РИА Новости
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