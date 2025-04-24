Юрист призвал наказывать за умышленные заражения тяжелыми болезнями

Он отметил, что юридическая классификация заболеваний в России уже устарела. По его мнению, необходимо упорядочить все опасные вирусы в одну категорию, включая гепатиты и ВИЧ-инфекции. После этого следует внести изменения в уголовный кодекс, добавил юрист.

Бимбинов уточнил, что каждый сам в ответе за свое здоровье. Юрист считает, что всем необходимо внимательнее относиться к близким контактам с незнакомыми людьми.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что правительство намерено ежегодно сокращать количество россиян, болеющих гепатитом С, на 15-20%, напоминает НСН.

