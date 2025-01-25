На Камчатке министра здравоохранения сняли с должности после скандала с гепатитом
Министра здравоохранения Камчатского края Александра Гашкова сняли с должности на фоне вспышки гепатита среди пациентов Камчатского краевого онкологического диспансера. Об этом заявил глава региона Владимир Солодов.
«Состоялось совещание по вопросам здравоохранения, по его итогам я принял решение освободить от должности министра здравоохранения... края», — написал губернатор в Telegram-канале.
Ранее на Камчатке начали расследование по факту заражения пациентов формами вирусного гепатита В и С в региональном онкодиспансере. Очаг заражения находился в кабинете КТ, его работа приостановлена. Заболевание выявили не менее чем у 50 человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru