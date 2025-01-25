На Камчатке министра здравоохранения сняли с должности после скандала с гепатитом

«Состоялось совещание по вопросам здравоохранения, по его итогам я принял решение освободить от должности министра здравоохранения... края», — написал губернатор в Telegram-канале.

Ранее на Камчатке начали расследование по факту заражения пациентов формами вирусного гепатита В и С в региональном онкодиспансере. Очаг заражения находился в кабинете КТ, его работа приостановлена. Заболевание выявили не менее чем у 50 человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности.

