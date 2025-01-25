На Камчатке министра здравоохранения сняли с должности после скандала с гепатитом

Министра здравоохранения Камчатского края Александра Гашкова сняли с должности на фоне вспышки гепатита среди пациентов Камчатского краевого онкологического диспансера. Об этом заявил глава региона Владимир Солодов.

На Камчатке СК возбудил дело после заражения пациентов онкодиспансера гепатитом

«Состоялось совещание по вопросам здравоохранения, по его итогам я принял решение освободить от должности министра здравоохранения... края», — написал губернатор в Telegram-канале.

Ранее на Камчатке начали расследование по факту заражения пациентов формами вирусного гепатита В и С в региональном онкодиспансере. Очаг заражения находился в кабинете КТ, его работа приостановлена. Заболевание выявили не менее чем у 50 человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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