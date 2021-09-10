Трунов предрек пожизненный срок насильнику из Кузбасса
При этом адвокат призвал не распространять пожизненное лишение свободы на «массы».
Ранее судимый преступник однозначно получит пожизненно лишение свободы, заявил заслуженный адвокат, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в пресс-центре НСН.
«Понятно, что это ранее судимый человек, понятно однозначно, что это пожизненное лишение свободы и понятно однозначно, что изоляция маргинального населения, то есть, той части, которую исправить нельзя, она должна быть. Но не надо массы туда запихивать, массы не должны там без дела сидеть», - отметил он.
Тема наказания для педофилов получила развитие на фоне чудовищного происшествия в Кемеровской области. В Киселевске были найдены тела двух пропавших школьниц. По подозрению в их убийстве уже был задержан ранее судимый за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних местный житель.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru