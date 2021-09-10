Трунов предрек пожизненный срок насильнику из Кузбасса

Ранее судимый преступник однозначно получит пожизненно лишение свободы, заявил заслуженный адвокат, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в пресс-центре НСН.

«Понятно, что это ранее судимый человек, понятно однозначно, что это пожизненное лишение свободы и понятно однозначно, что изоляция маргинального населения, то есть, той части, которую исправить нельзя, она должна быть. Но не надо массы туда запихивать, массы не должны там без дела сидеть», - отметил он.