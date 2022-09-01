Юрист предупредила о возможной потере имущества владельцев гаражей, использующих их не по назначению

Владельцы гаражей и машино-мест, использующие их не по назначению, с 1 сентября рискуют потерять эти объекты. Об этом рассказала руководитель практики «Недвижимость и строительство» адвокатского бюро Nordic Star Арина Довженко в беседе с РИА Недвижимость.

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В сентябре вступают в силу поправки в Гражданский кодекс, которые разрешают изымать помещения и машино-места, если их используют не по назначению, систематически нарушают права соседей или бесхозяйственно содержат помещения, что ведет к их разрушению.

Органы местного самоуправления при поступлении жалоб на складирование мусора или использование гаража как ремонтной мастерской либо автомойки могут провести проверку, потребовав от собственника устранить нарушения.

Если владелец объекта не исправит ситуацию, помещение могут продать с публичных торгов с выплатой вырученных средств собственнику за вычетом издержек. Такое решение должен принять суд по иску уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, подчеркнула юрист.

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ФОТО: РИА Новости/Константин Чалабов
ТЕГИ:НедвижимостьЭксперты
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