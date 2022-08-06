Юрист рассказал, кто может законно списать деньги с карт россиян

Как пояснил эксперт, по договору с клиентом сам банк может автоматически списывать со счета деньги за услуги или кредитные платежи. Также списание средств со счета возможно по инициативе Федеральной службы судебных приставов: деньги или исполнительский сбор спишут при наличии решения суда и исполнительного листа.

Если у гражданина есть долг по налогам, налоговая инспекция может списать средства со счета без разрешения его владельца, для этого также необходимо решение суда и исполнительный лист. Кроме того, любой человек, имеющий исполнительный лист в отношении должника, может обратиться в банк для списания средств.

