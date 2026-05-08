Водители отрицательно относятся к аннулированию водительского удостоверения при отказе пройти внеочередное медосвидетельствование, поскольку такие вопросы должны решаться только в суде, но никак не в административном порядке. Об этом НСН заявил председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

Водительское удостоверение будет аннулировано при отказе пройти внеочередное обязательное медицинское освидетельствование. Это cледует из поправок к законам «О безопасности дорожного движения» и статье 10 федерального закона «О персональных данных», сообщило издание РБК. Похмелкин заявил, что автомобилисты негативно относятся к нововведению, поскольку решать вопрос о лишении водительских прав должен только суд.

«Конечно, мы относимся к этому негативно. Смысл здесь заключается в том, что если у человека выявили какое-то заболевание, которое препятствует управлению транспортным средством либо усложняет его, то его могут направить на дополнительное медицинское освидетельствование, чтобы установить, пригоден он к водительской деятельности или нет. Если он от этого уклоняется, то водительское удостоверение аннулируется, он лишается водительских прав. На мой взгляд, лишить человека права в правовом государстве может только суд, если для этого есть законные основания. Суд — это определенная процедура, состязательный процесс, где можно представить доказательства, там есть инициатор, который выходит с соответствующим требованием. В идеале это объективный и беспристрастный орган, который может во всем разобраться. А когда такие вопросы решают в административном порядке, понятно, что вы тоже можете идти жаловаться в суд, но это уже совсем другая история. В этом случае добиться правды гораздо труднее, когда вы являетесь заявителем», — сказал Похмелкин.