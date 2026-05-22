Новым главой Нацразведки США станет ветеран из ЦРУ Лукас
Президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что первый заместитель директора Национальной разведки Аарон Лукас назначен исполняющим обязанности главы ведомства.
Трамп пояснил, что действующий руководитель Тулси Габбард завершит работу на посту 30 июня. Официальной причиной отставки стала необходимость поддержки супруга, у которого диагностировали редкую форму рака костей.
Ранее в тот же день американский лидер принял Габбард в Овальном кабинете, где она подала заявление об уходе.
По данным источника агентства Reuters, знакомого с ситуацией, администрация президента вынудила Габбард покинуть занимаемую с февраля 2025 года должность.
Известно, что Лукас более двух десятков лет он проработал в ЦРУ, где он начинал как аналитик, а затем стал руководить операциями в стране пребывания, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
