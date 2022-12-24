Юрист предупредил водителей о новых госпошлинах с 1 января
Поправки, устанавливающие новые пошлины для водителей, вступят в силу с начала следующего года. Об этом рассказал управляющий партнер юридической компании «ШАГИ» Андрей Шарков в беседе с агентством «Прайм».
Как отметил эксперт, автомобилистов ожидают новые пошлины и увеличение размера уже действующих. Так, с 1 января придется платить 1000 рублей за получение разрешения на изменение конструкции колесного транспортного средства. В свою очередь, допуск транспорта к перевозке опасных грузов будет стоить 1500 рублей, его продление — 1000 рублей.
Кроме того, Шарков предупредил об увеличении стоимости пошлины за выдачу свидетельства о безопасности ТС с измененной конструкцией до 1500 рублей. Такой документ необходим, если машина была собрана самостоятельно, были внесены изменения в заводскую конструкцию либо планируется ввезти иномарку через границу.
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