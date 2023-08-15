Юрист предупредил о появлении мошеннических схем с цифровым рублем
Введением в оборот цифрового рубля могут воспользоваться злоумышленники, заявил юрист Илья Русяев.
Одной из возможных преступных схем эксперт назвал предложение приобрести физический цифровой рубль.
«Но цифровая форма не предусматривает физической формы. Счет в цифровых рублях открывается при заключении договора с ЦБ РФ», - объяснил юрист в беседе с NEWS.ru.
Он напомнил, что чаще всего преступники похищают средства с помощью психологических приемов. Русяев призвал не раскрывать посторонним пароли, ПИН-коды, номера кошельков и счетов.
Еще одним способом мошенничества юрист назвал предложения инвестировать в цифровой рубль с обещанием, что его курс будет расти.
Центральный банк 15 августа запустил пилот цифрового рубля с участием 13 банков. Регулятор тестирует открытие кошельков, переводы между клиентами и оплату товаров и услуг, сообщает «Радиоточка НСН».
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