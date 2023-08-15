Юрист предупредил о появлении мошеннических схем с цифровым рублем

Одной из возможных преступных схем эксперт назвал предложение приобрести физический цифровой рубль.

«Но цифровая форма не предусматривает физической формы. Счет в цифровых рублях открывается при заключении договора с ЦБ РФ», - объяснил юрист в беседе с NEWS.ru.

Он напомнил, что чаще всего преступники похищают средства с помощью психологических приемов. Русяев призвал не раскрывать посторонним пароли, ПИН-коды, номера кошельков и счетов.

Еще одним способом мошенничества юрист назвал предложения инвестировать в цифровой рубль с обещанием, что его курс будет расти.

Центральный банк 15 августа запустил пилот цифрового рубля с участием 13 банков. Регулятор тестирует открытие кошельков, переводы между клиентами и оплату товаров и услуг, сообщает «Радиоточка НСН».

