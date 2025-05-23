Россиянам дали советы по защите от мошенников на фоне ЕГЭ
Мошенники начали обманывать россиян накануне ЕГЭ, предлагая приобрести готовые варианты экзамена или первыми узнать результаты, сообщили эксперты центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар».
Цены на подобные «услуги» доходят до десятков тысяч рублей, передает «Лента.ру».
Специалисты призвали не покупать никакие варианты, даже если они стоят дешевле. Организаторы экзамена тщательно следят за конфиденциальностью материалов, попасть в открытый доступ они не могут. А вот злоумышленники могут попытаться под этим предлогом получить доступ к данным жертвы.
В России с 23 мая стартует основной период сдачи ЕГЭ, он начнется с экзаменов по истории, литературе и химии. Экзамены будут проходить до 11 июня включительно. Это напряженное время не только для самих учащихся, но и для их родителей.
Чтобы дети не дошли до нервного срыва на ЕГЭ, родителям следует «снизить важность оценки и убрать контроль», «поговорив с ребенком и сказав, что в экзамене нет ничего страшного». Такой совет дает психолог Юлия Хадарцева.
Она напомнила, что взрослые должны обеспечить детям максимально комфортные условия для подготовки к экзаменам, настроив их на «правильный режим труда и отдыха», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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