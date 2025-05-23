Россиянам дали советы по защите от мошенников на фоне ЕГЭ

Специалисты призвали не покупать никакие варианты, даже если они стоят дешевле. Организаторы экзамена тщательно следят за конфиденциальностью материалов, попасть в открытый доступ они не могут. А вот злоумышленники могут попытаться под этим предлогом получить доступ к данным жертвы.

В России с 23 мая стартует основной период сдачи ЕГЭ, он начнется с экзаменов по истории, литературе и химии. Экзамены будут проходить до 11 июня включительно. Это напряженное время не только для самих учащихся, но и для их родителей.

Чтобы дети не дошли до нервного срыва на ЕГЭ, родителям следует «снизить важность оценки и убрать контроль», «поговорив с ребенком и сказав, что в экзамене нет ничего страшного». Такой совет дает психолог Юлия Хадарцева.

Она напомнила, что взрослые должны обеспечить детям максимально комфортные условия для подготовки к экзаменам, настроив их на «правильный режим труда и отдыха», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

