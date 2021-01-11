«Накопительная система» наказаний для водителей

Ужесточение наказаний за нарушения правил дорожного движения предусмотрено новой редакцией Кодексе об административных правонарушениях (КоАП), предлагаемой Минюстом и МВД.

Так, за три грубых нарушения ПДД в течение года предлагается лишать прав на срок до полутора лет. Под грубыми нарушениями понимаются, в частности, превышение скорости на 60 км/ч, выезд на встречную полосу, проезд на красный свет и ряд других. Точный список будет включен в текст КоАП. Любое сочетание трех грубых нарушений, зафиксированных инспектором, приведет к лишению прав. Нарушения, которые фиксируют автоматические видеокамеры, в «накопительной системе» учитываться не будут.

Более суровое наказание предлагается применять и к водителям, в состоянии опьянения перевозящим детей до 16 лет – штраф на 50 тысяч рублей и лишение прав на срок до трех лет. Из других запланированных нововведений стоит отметить ежесуточный штраф на 800 рублей за отсутствие полиса ОСАГО, зафиксированное видеокамерой, ужесточение наказание для пользователей электросамокатов, моноколес, гироскутеров. Управление такими устройствами в пьяном виде будет отнесено к разряду грубых нарушений. Сейчас они, кстати, и вовсе приравниваются к пешеходам.

В этой инициативе таится один фактор, который может оказаться ящиком Пандоры с точки зрения коррупционной составляющей взаимоотношений водителей и инспекторов. Грубые нарушения правил дорожного движения, вне всякого сомнения, подлежат наказанию, однако предложенная «накопительная» система из трех грубых нарушений в год как повод к лишению прав очень напоминает практику времен СССР. Тогда к водительскому удостоверению прилагался картонный вкладыш, в котором за грубое нарушение инспектор ГАИ делал так называемый «прокол». Три прокола – сдай права, ходи пешком. Несколько видоизмененной она просуществовала и в постсоветской России почти до конца XX-го века.

Как неоднократно заявлял один из инициаторов ее отмены глава Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин, балльная система «сформировала разнузданную коррупцию в ГИБДД. Последний штраф никогда и никому не выписывался – автомобилисты шли на все, чтобы договориться с инспектором, отмечал эксперт.

Сравним талончик на «три прокола» советских времен и предлагаемую ныне систему лишения прав за три грубых нарушения в год: разница лишь в уточнении, что нарушения, зафиксированные камерами, не учитываются. И правильно, в те времена и камер не было. А почему камеры исключаются сейчас? А потому что с ними нельзя «договориться».

