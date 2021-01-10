Российских водителей начинают штрафовать за бесплатный проезд по платной дороге

Закон предусматривает градацию санкций в зависимости от типа транспортного средства владельца. Нарушитель на легковом автомобиле за неоплаченный проезд по платной трассе будет наказан на 1,5 тыс. рублей, водитель автобуса и грузового авто – на 5 тыс. рублей.

Если нарушение камеры фото- и видеофиксации зафиксируют нарушение несколько раз за сутки, за каждый новый факт дорожных «зайцев» штрафовать не будут.

В отношении дисциплинированных автовладельцев, которые оплатят штраф в течение 20 дней, дело о нарушении прекратят.

