Российских водителей начинают штрафовать за бесплатный проезд по платной дороге
Российские водители, которые не оплатят проезд по платной дороге с 10 января начнут получать штрафные квитанции. Соответствующий федеральный закон размещен на интернет-портале правовой информации.
Закон предусматривает градацию санкций в зависимости от типа транспортного средства владельца. Нарушитель на легковом автомобиле за неоплаченный проезд по платной трассе будет наказан на 1,5 тыс. рублей, водитель автобуса и грузового авто – на 5 тыс. рублей.
Если нарушение камеры фото- и видеофиксации зафиксируют нарушение несколько раз за сутки, за каждый новый факт дорожных «зайцев» штрафовать не будут.
В отношении дисциплинированных автовладельцев, которые оплатят штраф в течение 20 дней, дело о нарушении прекратят.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru