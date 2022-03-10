Юрист предрёк уголовное наказание для отправивших срочников на Украину

Юрист «Комитета солдатских матерей» Александр Латынин заявил, что в спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине не должны принимать участие солдаты срочной службы, сообщает NEWS.ru.

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По его словам, срочники имеют право подать иск в адрес командования воинской части, а также, в соответствии с законом, могут получить статус ветерана боевых действий и, не исключено, компенсацию от Минобороны.

Латынин отметил, что ответственным за отправку срочников на Украину может грозить уголовное наказание.

«Мы можем предположить, что командование на низах делало фиктивные доклады и не исполняло возложенные на себя обязательства, в том числе приказы вышестоящих руководителей», - заключил юрист.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о срочниках на Украине, заявил, что «соответствующие материалы переданы в военную прокуратуру», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
ТЕГИ:Уголовное НаказаниеУкраинаРоссийская АрмияПризывники
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