Юрист перечислила запрещенные к хранению в квартирах предметы

Согласно новым правилам пожарной безопасности, вступившим в силу с 2021 года, в многоквартирных домах запрещается складировать горючие и взрывоопасные материалы, использовать бензин, керосин, другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Юрист подчеркнула, что для хранения таких материалов в частных домах необходимо специализированное помещение или пристройка с пометкой «Огнеопасно».

Кроме того, правила безопасности запрещают оставлять без внимания источники открытого огня. Если пожарная инспекция выявит нарушение, владельцу жилья грозит штраф.

«В целом можно сказать, что внутри квартир нельзя хранить ничего, что может сказаться на пожарной безопасности всего дома», — заключила Рамзенкова.

