Юрист перечислила запрещенные к хранению в квартирах предметы

Горючие и взрывоопасные материалы и баллоны с горючими газами запрещено хранить в жилых помещениях многоквартирных домов, нарушителю грозит штраф в размере до 3 тысяч рублей. Об этом сообщила член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова в беседе с РИА Новости.

Владельцам квартир грозят серьезные штрафы

Согласно новым правилам пожарной безопасности, вступившим в силу с 2021 года, в многоквартирных домах запрещается складировать горючие и взрывоопасные материалы, использовать бензин, керосин, другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Юрист подчеркнула, что для хранения таких материалов в частных домах необходимо специализированное помещение или пристройка с пометкой «Огнеопасно».

Кроме того, правила безопасности запрещают оставлять без внимания источники открытого огня. Если пожарная инспекция выявит нарушение, владельцу жилья грозит штраф.

«В целом можно сказать, что внутри квартир нельзя хранить ничего, что может сказаться на пожарной безопасности всего дома», — заключила Рамзенкова.

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ТЕГИ:Пожарная БезопасностьНедвижимостьЭксперты
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