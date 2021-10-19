Владельцам квартир грозят серьезные штрафы
В России владельцев квартир могут оштрафовать за самовольную перепланировку, а также манипуляции с подключением к коммунальным сетям и отказ впустить специалистов контролирующих организаций в квартиру, сообщает РИА Новости со ссылкой на юристов.
За самовольное подключение предусмотрен штраф до 15 тысяч рублей, а за повторное совершение таких действий россиян должен будет выплатить до 30 тысяч рублей.
Штраф за самовольную перепланировку составит 2-2,5 тысячи рублей. Также грозит предписание в установленный срок и за свой счет устранить допущенные нарушения.
Отказ в допуске в квартиру представителя специализированной организации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового или внутриквартирного газового оборудования обойдется в 1-2 тысячи рублей.
Ранее в Торгово-промышленной палате РФ сообщили, что граждане могут лишиться права выбирать УК, а полномочие это передадут регоператорам по управлению жильем. Об этом говорится в проекте Стратегии развития стройотрасли и ЖКХ РФ до 2030 года.
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