Владельцам квартир грозят серьезные штрафы

За самовольное подключение предусмотрен штраф до 15 тысяч рублей, а за повторное совершение таких действий россиян должен будет выплатить до 30 тысяч рублей.

Штраф за самовольную перепланировку составит 2-2,5 тысячи рублей. Также грозит предписание в установленный срок и за свой счет устранить допущенные нарушения.

Отказ в допуске в квартиру представителя специализированной организации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового или внутриквартирного газового оборудования обойдется в 1-2 тысячи рублей.

Ранее в Торгово-промышленной палате РФ сообщили, что граждане могут лишиться права выбирать УК, а полномочие это передадут регоператорам по управлению жильем. Об этом говорится в проекте Стратегии развития стройотрасли и ЖКХ РФ до 2030 года.

