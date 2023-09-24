Юрист: пенсию могут снизить, если возникли основания

По его словам, это может произойти, если стало известно об ошибке при расчете, исчезли основания для доплат или было выявлено мошенничество. Самая распространенная причина, когда была обнаружена ошибка при исчислении размера пенсии. В этом случае вины пенсионера нет, вернуть переплату не потребуют. Но с нового месяца размер выплаты уменьшится.

Также может уменьшиться размер пенсии по инвалидности, если россиянин вовремя не подтвердил диагноз. Чаще всего это происходит, начиная с третьего месяца неявки к врачам в положенный срок.

Ранее депутат Бессараб сообщила об увеличении пенсий в России с 1 января, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

